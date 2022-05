Braives renvoie le costume de favori sur les épaules de Hannut

Une appréciation corroborée par Jofray Hella. "J’estime que ce sera du 30/70 en faveur de Hannut en termes de pourcentages de chances de l’emporter."

Et hop! Voilà un premier coup de pression sur les épaules du voisin dont on sait qu’il ne veut pas louper le train vers la P1 alors que Braives n’a pas cette obligation. "Nous avons prouvé que nous étions capables d’embêter Hannut et je pense que nous sommes encore capables de le faire, mais ça va être difficile , poursuit le coach des Sang et Or. Néanmoins, le fait de n’avoir rien à perdre est peut-être propice à créer un exploit. On verra. J’espère avant tout que ce beau derby attirera la grande foule. Pourquoi pas un millier de spectateurs ceinturant notre belle pelouse . Ce serait déjà une belle réussite. "