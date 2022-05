Mathis Espagnet entre dans une nouvelle dimension

Une compétition qui a notamment réussi aux membres du Huy Athletic Club. Débarqué en région bruxelloise avec une délégation forte de 11 représentants, le club mosan a récolté pas moins de sept médailles. " C’est un record dans l’histoire du club pour un championnat toutes catégories , savoure Vincent Delcros. On a toute une belle génération qui arrive à maturité. C’est vraiment cool. "

Pour atteindre de tels résultats, le cercle hutois a pu compter sur ses fers de lance comme Cassandre Evans , titrée au poids et troisième au javelot, Hadrien Riga , deuxième du 110 mètres haies, Audric Riga , médaillé d’argent à la hauteur, ou encore Yanni Sampson , qui a été sacré à la longueur. Notons également la superbe breloque en argent acquise par Laura Baggio , à qui la coupure avec le basket entre deux saisons profite bien.

Mais la performance de la journée est sans conteste à mettre à l’actif de Mathis Espagnet , vainqueur du 800 mètres, mais surtout auteur d’un nouveau chrono de référence, battant son ancienne meilleure marque personnelle de près d’une seconde (NDLR: 1:51.32 pour 1:52.28). " J’avais le deuxième chrono des engagés mais le premier n’était finalement pas présent , raconte le Valborsetain. Oui, je faisais partie des favoris, mais je supporte bien la pression, ça va. On savait qu’on ne devait pas traîner car la première série. Un de mes adversaires a directement pris la direction des opérations avant qu’un autre n’attaque à 250 mètres de la ligne. Je l’ai suivi pour ensuite le dépasser dans la dernière ligne droite. Un titre, c’est évidemment toujours sympa, d’autant que c’est le premier en toutes catégories, mais je me concentrais plus sur le chrono. Oui, c’est une belle performance, mais ce n’est pas non plus totalement inattendu. Je suis même un peu frustré de ne pas être descendu sous la minute 51. "

Une marque que l’athlète de 18 ans risque sans doute de battre dans les semaines à venir tant il est en progression constante ces derniers temps.

Notons également que le Huy Athletic Club n’est pas le seul à s’être illustré puisque Hannut a récolté trois breloques avec le titre d’ Arnaud Art à la perche, celui d’ Ilona Masson à la longueur, et la 2eplace de cette dernière au triple saut. Du côté de Crisnée, Mélanie Vissers a assumé son statut de favorite à la perche en ajoutant un nouveau titre francophone à sa collection. La saison commence bien!