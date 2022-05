Historique: Warnant gagne le tour final

Un avantage qui se concrétise après un peu moins d’une demi-heure de jeu, sur un but de Cavillot contre son camp. Mais Warnant ne s’est pas découragé et revient à égalité peu après l’heure de jeu via Fransolet. Une égalité de courte durée puisque 4 minutes plus tard, Depotbecker redonne l’avantage à son équipe.

Après une deuxième égalisation de Warnant signée Scevenels, Rebecq n’y arrive plus et en subit les conséquences lors des prolongations avec trois buts encaissés durant les quinze dernières minutes de la rencontre.

Cette défaite qui ne contrarie pas l’entraîneur rebecquois Luigi Nasca, qui souligne avant tout l’investissement des jeunes lors de la rencontre. "J’ai joué avec quatre U19 et cinq U17. C’était aussi l’occasion pour eux de découvrir le niveau de jeu de la compétition et je peux dire qu’ils ont très bien répondu à mes attentes. C’était le but de cette rencontre et je suis satisfait de la prestation de l’équipe."

Du côté de Warnant, Stéphane Jaspart salue son collectif pour ce dernier match. "Les joueurs sont rentrés sur le terrain avec un bon état d’esprit. Je suis content de l’application des garçons malgré qu’il n’y ait pas d’enjeu. Notre but était de terminer sur une note positive, c’était la meilleure manière de terminer cette saison."

Arbitre : A. Letellier.

Cartes jaunes: B iscotti, Jaspart (T1).

Buts: Cavillot csc. (1-0, 26’), Fransolet sur pen. (1-1, 64’), Depotbecker (2-1, 68’), Scevenels (2-2, 76’), Biatour (2-3 et 2-4, 107’et 112’), Grymonpré csc. (2-5, 119’).

REBECQ: De Reymaeker, Vanhamme, Grymonpré, Baillet (Benhaddou 64’), Huylebroeck (Lombardo 69’), Vangu, Demolie, Bova (Buxin 91’), Da Silva, Depotbecker, Bailly (Zamparo 85’).

WARNANT: Bizimana, Cavillot, Dejoie, Biscotti, Scevenels, Mauclet (Biatour 55’), Timmermans, Mpiandi (Aharrh-Gnama 90’), Crespin, Fransolet (Baccarella 65’), Mavuba (Miezal 55’).