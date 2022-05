Crisnée s’impose au terme d’un énorme suspens

Ce sont les joueurs de Crisnée qui sont le mieux entrés dans la partie se créant d’emblée une très belle occasion par Diaz, mais Wanson parvenait à détourner le ballon en coup de coin. Après une bonne vingtaine de minutes, les Sucriers ont équilibré les échanges et, surtout, se sont à leur tour créé de jolies occasions. Le particulièrement remuant Rossion alertait Rouge une première fois puis, dans la foulée, il remettait cela avec toujours le même résultat à savoir un gardien qui déviait en coup de coin. Peu avant le repos, Copelli pensait déflorer le score, mais le ballon frappait le poteau.

Dès l’entame de la seconde période, Rossion, encore lui, trouvait à nouveau le montant puis c’était au tour de Sprimont de faire de même dans l’autre camp. Bref, on ne s’ennuyait pas. Rossion, finalement, parvenait à inscrire un premier but mais, quelques minutes plus tard, Leseur rétablissait la parité. C’est donc aux tirs au but que tout se décidait et Rouge repoussait le dernier envoi de Rossion.

Arbitre : Daniel Audoor.

Cartes jaunes : A. Willems, Humblet, Beneux, Poty.

Carte rouge : Strauven (58e, 2ejaune).

Buts : Rossion (0-1, 65e), Leseur (1-1, 70e)

Tirs au but : De Bie (1-0), Copelli (1-1), Marneffe (2-1), Lenoir (2-2), Diaz (3-2), Riga (3-3), Murgia (4-3), Poty (4-4), Leseur (5-4), Rossion (5-4).

CRISNEE : Rouge, A. Willems, Carisio, Delville, Tavolieri, Murgia, Beneux (87eMarneffe), S. Willems (61eDe Bie), Diaz, Sprimont, Leseur.

OREYE : Wanson, Charlier (66eJulin), Salami (46eRiga), Hintzen, Lallemand (87eLorenzon), Lenoir, Strauven, Poty, Copelli, Essomba, Rossion.