Christian Heuser sera le nouveau C.Q.de Stockay!

Stockay a désigné son nouveau correspondant qualifié, rôle ô combien ingrat mais important comme on le sait. Andrée Evrard fatiguée, le club se cherchait un successeur.C’est chose faite avec la désignation du bien connu Christian Heuser.Le membre du CP Liège, membre de la commission d’appel du label des jeunes, ex C.Q. de Vaux-Borset (2001-2015) et de Faimes (1985-2001), jadis, sera ce nouvel homme." J’avais déjà été sollicité il y a quelques années , dit le Faimois de 62 ans. Là, j’ai dit oui car j’ai envie de me relancer dans cette fonction.Je vais me désaffilier de Vaux-Borset puis arriver ici à Stockay que j’aime bien.C’est sympa... " On sait que l’homme est déjà, avec sa société, celui qui entretient le terrain de quelques clubs, dont celui de Stockay.Le mercato brûle aussi en coulisses chez les rouge et noir.