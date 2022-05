Mais que ce fut dur pour les locaux qui avaient pourtant pris la rencontre à bras-le-corps avec cette incursion de Fernandez stoppée par la sortie opportune d’Hoferlin dès la 8eet cette frappe sur la transversale signée Vangerven à la 9e. Les Braivois se signalaient encore par un essai de Ganci qui filait au ras du poteau à la 16e. Puis survenait l’ouverture du score contre le cours du jeu et à la suite d’un coup de coin bêtement concédé qui voyait Mack, du front, devancer la sortie de Graczyk au premier poteau (0-1). La tâche se compliquait pour les hommes de Jofray Hella qui voyaient l’adversaire ne lâcher aucun centimètre de pelouse et qui ne se procuraient plus qu’une seule possibilité avant les citrons lorsque le coup-franc de Bawin était repoussé au poteau par le portier adverse. Cinq minutes après la reprise, le coach visité choisissait d’apporter de l’impact devant en faisant monter Morsat qui se manifestait immédiatement en prolongeant un front de Charlier hors du cadre. La pression locale montait d’un cran et, à la 54e, sur un ballon repoussé par la défense xhorisienne, Baggio armait une volée qui s’écrasait sur le poteau d’Hoferlin.

Quelques minutes tard, c’est Fernandez qui trouvait le bas du montant adverse et le même, à la 66, coupait magnifiquement du front un coup-franc de Bawin et égalisait (1-1). Braives insistait et Xhoris éprouvait des difficultés à faire remonter le cuir dans le rectangle adverse. C’est donc logiquement que Braives passait devant à la 74via Morsat qui prolongeait un assist brossé et millimétré de Bawin (2-1). Le même Morsat, toujours de la tête, allait ensuite frapper le cadre. Signé pas de chance pour les locaux qui n’étaient pas à l’abri d’un sursaut adverse. La preuve à la 79avec ce coup-franc de Lawarrée détourné par le mur Braivois sur la tête de Da Silva qui égalisait mais le directeur de jeu annulait le but pour un hors-jeu contestable. Et Xhoris de crier à nouveau à l’injustice à la 91elorsque Graczyk semblait intervenir fautivement sur Botondo sans que le point de penalty ne soit indiqué. Braives passait, mais avait eu très chaud.

Arbitre : M. Mouton.

Cartes jaunes : Ganci, Joao, Bernard, Lawarree.

Buts : Mack (0-1, 27e), Fernandez (1-1, 66e), Morsat (2-1, 74e).

BRAIVES : Graczyck, Baggio, Fernandez, Vangerven, Rossi (82ePreud’Homme), Pire, Bawin, Charlier (86eTintigner), Ganci (69eDuval), Joao (50eMorsat).

XHORIS : Hoferlin, Meuleman, Bernard (88eBotondo), Mack, Sacré, Jacot, Lognoul, Lawarrée, Lodonou (71eDa Silva), Banneux, Collin.