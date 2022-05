Bemelmans: «On va monter»

Pour suivre, place à Braives dans un derby de feu." Oh, oui, ça va être très beau, ça , rigole le président hannutois. On se réjouit tous d’y être.Mais vous savez quoi?Je suis sûr qu’on va passer.Cela va être chaud, tendu même, on va souffrir, mais on va passer.J’en suis convaincu. "

«Aussi dur l’an prochain»

Monter, c’est presque une obligation pour Hannut, surtout au vu des transferts effectués en vue de la saison prochaine avec, entre autres, ces Stefano Henrot et Jimmy Cwnyar.Non, président?" Bah, je ne vais mettre une pression excessive sur les épaules des gars , calme-t-il. Si on ne monte pas, ce ne sera pas une catastrophe mais une énorme déception. Je trouve déjà qu’on a fait une saison pour être champion.Ougrée était costaud, mais je pense qu’il y avait moyen d’aller le chercher. On a perdu des points bêtement à gauche et à droite. Je n’y pense pas un seul instant.La pression ne sera pas sur nos épaules, mais sur celles des deux équipes.Braives jouera chez lui et a aussi une belle équipe.Je veux qu’on monte dès cette année car la saison prochaine, cela va être compliqué de sortir directement de la P2 avec Ferrières, etc. Ce sera aussi dur la saison prochaine.Mais je répète: je suis confiant et je pense qu’on va aller au bout... "