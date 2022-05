Faimes B se fait peur mais file en finale pour la 1e fois (photos)

Devant une belle petite assemblée, la première mi-temps est clairement à mettre à l’actif des Verts. Bien mieux en place que leurs adversaires, les Faimois font idéalement tourner le cuir et se procurent plusieurs petites occasions. La plus belle viendra des pieds de Jacques, à la demi-heure, qui voit son tir passer à quelques mètres des cages de Delcomminette. L’arrière-garde amaytoise souffre mais ne rompt pas… jusqu’à la 36e. Moment choisi par Cimino, sur le côté droit, pour passer deux hommes à l’entrée du petit rectangle et tromper le gardien local (0-1).

Une avance logique après le premier acte. "On n’a rien à revendiquer durant les 45 premières minutes" , appuyait sportivement Angelo Gettino, le coach amaytois.

Après la pause, la physionomie du match s’inverse quelque peu. Amay B prend les commandes de la rencontre et Bada, par deux fois, est obligé de sortir le grand jeu devant Blavier. Un peu contre le cours du jeu, Libens doublait la mise sur un assist de Jacques. On se dit alors que la victoire ne peut plus échapper aux Faimois.

Et pourtant, en fin de match, les visiteurs reculent et Amay en profite pour recoller au score en dix minutes des œuvres de Bello et Koke.

La terrible séance des tirs au but est finalement remportée, au terme d’un immense suspense, par Faimes B, qui retrouvera Lensois ce dimanche.

Arbitre: André Graindorge.

Cartes jaunes : Koke, Grossman.

Buts: Cimino (0-1, 36e), Libens (0-2, 65e), Bello (1-2, 84e), Koke (2-2, 90e).

Tirs au but: Mahaux (0-1), Koke (1-1), Rihon (1-1), Blavier (1-1), Libens (1-2), Marinacci (2-2), Grossman (2-3), Lufuluabo (3-3), Cimino (3-4), Bello (4-4), Leroy (4-5), Demoulin (4-5).

AMAY B: Delcomminnette, Regnier, Koke, Marinacci, Lufuluabo, Blavier, Bello, Digraci, Assiedi, Gretry, Nakasila.

FAIMES B: Bada; Halleux, Rihon, Brugmans (60eMinette), Sacré (60eBernard), Jacques, Cimino, Grossman, Leroy, Swerdtfegers, Mahaux (55eLibens).