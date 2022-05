Oui, le Marchin 2.0 est bel et bien en marche

Nouveau CQ

Au niveau sportif, les choses, aussi, vont évoluer. À commencer par la désignation d’un nouveau CQ en la personne d’Alexis Ramelot "Il va apporter son professionnalisme à tout le club. On ne saurait pas faire mieux" , note Antoine Thomas.

Autre élément important: Marchin veut miser sur les jeunes. Actuellement, le club possède une cinquantaine de jeunes. Ils étaient plus du double il y a encore quelques années. "Mais le Covid ainsi que le changement de terrain (NDLR: à cause des travaux) n’ont pas arrangé les choses. La saison prochaine, ce sera encore une saison de transition. Après, on espère que les jeunes seront de retour chez nous , explique José Brasseur. Pour l’instant, on sent un renouveau au sein du club. On avance très bien."

Preuve que le travail est bien fait, Marchin vient d’obtenir le label 1 par l’ACFF. Un premier pas avant de retrouver les sommets. "Dès la saison prochaine, on va lancer le festifoot en U6 , se réjouit Antoine Thomas. Nous avons actuellement plusieurs équipes de jeunes mais nous voulons redynamiser Marchin. " Le club est ainsi à la recherche de jeunes évoluant en U8, U9, U10, U12, U13, U17 et U19/U21.

Pour insuffler une nouvelle dynamique à Marchin, le comité a été remodelé avec notamment plusieurs joueurs de l’équipe première. "Je suis présent au club depuis des années et j’avais envie de m’investir davantage , explique Mimo Mongelluzzi, gardien de la P4. Je constate, en effet, un certain dynamisme ces derniers temps."

Le renouveau marchinois est bel et bien en marche.

À noter qu’une journée portes ouvertes est prévue à Marchin le 6 juin prochain. Si les jeunes veulent rejoindre le club, ils peuvent contacter Antoine Thomas (0476 91 92 09) ou Alexis Ramelot (0496 17 56 22)