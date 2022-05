Limont ne se projette pas plus loin que ce premier tour

La déception de la non-récolte des lauriers, laissés à Oleye, digérée, les Limontois se plongent dans un tour final qu’ils abordent avec la casquette de favoris. " Nous sommes confiants, on sort de deux très bons résultats , abonde David Jeunehomme, qui ne veut par contre pas mettre la moindre pression sur son groupe. Non, car la saison est d’ores et déjà réussie. On ne nous attendait pas là. Maintenant, c’est la cerise sur le gâteau. Même si on se prend vite au jeu, on va avancer match par match. "