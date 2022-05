Et, hasard de l’histoire, c’est face au même club d’Alleur qui les avait privées de montées dans le même contexte il y a trois saisons que Bastin et ses coéquipières se retrouvent.

Mais, cette fois, pas question de louper le coche. Avec l’expérience hutoise, la puissance de feu de Crelot et ses coéquipières, mais aussi la rigueur défensive collective, cette fois, cela va passer. Huy va aller au bout de son rêve et retrouver la R1. " Il reste deux matchs à gagner! Et je sens le groupe décidé à en finir rapidement, sans commettre de faute! Nous nous sommes qualifiés rapidement et cette semaine a permis de mettre le groupe au repos pour aborder cette finale avec détermination, concentration mais aussi un plein d’énergie qui pourrait faire la différence , note un Mike De Keyser qui se veut réaliste aussi. On se sait favori et c’est à nous de l’assumer mais, surtout, en respectant un adversaire qui a aussi mérité sa place en finale. "

Car, même si les Hutoises ont largement dominé leurs dauphines en saison régulière, pas question de prendre de risque d’autant que rien n’est joué. " Contrairement aux rumeurs des dernières semaines, il semblerait que Fleurus ne puisse pas ou ne veuille finalement pas monter de R1 en D1. Dès lors, il n’y aurait que 3 et pas 4 montants de R2 . Il ne suffit donc pas d’être en finale, il faut gagner cette rencontre et on va tout faire pour y arriver. Les finalistes vaincus de chaque série auront encore une chance de monter via un test-match… mais on ne veut pas passer par là, on veut la montée directe. "

Une volonté qui ne se transforme pas en excès de confiance même si le club liégeois annonce qu’il viendra très déforcé, notamment sans Grzesinski, son ancienne joueuse professionnelle à Braine. " Vous savez que tout est possible au basket et on verra dimanche. On se concentre sur notre jeu avec le plus grand respect pour cet adversaire que j’ai trouvé très bon et avec un gros cœur en défense pour éliminer Mons. On espère vraiment avoir un maximum de public pour nous booster à remporter de Game 1 et ainsi prendre un bon départ dans cette série. "

À noter que le Game 2, potentiellement décisif, se jouera mardi, 20h15, dans la salle liégeoise.