La fête du volley à Waremme

Ainsi, ce sont près de 700 jeunes (NDLR: répartis en dix catégories) qui se disputeront les titres francophones mis en jeu. " Nous aurions déjà dû organiser cette compétition en 2020 et 2021 , précise Pierre Honnay. Mais elle n’avait pas eu lieu à cause du Covid. Ici, ce sera vraiment la fête du volley. On aura des clubs de toutes les provinces avec les meilleurs joueurs du sud du pays. On devrait avoir énormément de monde. "