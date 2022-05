Fred Bougelet ou José Brasseur: le nouveau président sera connu la semaine prochaine

Au final, après plusieurs semaines de réflexion, deux candidats sont sortis du lot: Fred Bougelet et José Brasseur. Le premier, qui a décidé d’arrêter le coaching, est ambitieux et souhaite découvrir une autre facette du football. Le deuxième n’en a cure des titres et fonctions. "L’important, c’est le travail et que les choses soient bien faites" , dit-il.