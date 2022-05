Anthisnes favori? «Non, nous sommes trop déforcés» avoue Patrick Gaspard

Avouons-le tout de go, personne ou presque n’aurait misé un kopeck sur une deuxième place d’Anthisnes à l’issue des trente journées. Et pourtant, Patrick Gaspard a réussi un pari un peu fou. " Oui, j’ai le sentiment d’avoir réalisé un bon championnat , opine le coach anthisnois, loin d’être confiant avant la réception de Hamoir B. Sur papier, oui, on a une belle équipe. Mais ça va être très compliqué car ce n’est pas évident de jouer Hamoir B. Et puis, j’ai pas mal d’absents au plus mauvais moment. Nous ne sommes pas favoris car nous sommes trop déforcés. "