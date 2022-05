WACO: les dames performent, les hommes s’amusent

Ces deux journées ont d’ailleurs amené une piste de réflexion dans la tête de l’entraîneur waremmien pour le développement de son club. " Il ne faut pas seulement avoir une chouette école de jeunes et des athlètes qui performent. Mais il faut aussi se développer pour tout le monde et pour toutes les disciplines. Par contre, ce n’est pas évident de trouver des entraîneurs , analyse Thomas Vandormael, heureux de l’arrivée de la mixité dès l’année prochaine pour ces intercercles. Je suis totalement pour. J’y ai assisté en France et l’esprit de groupe est encore bien plus fort. Tout le monde sera au même endroit au même moment, c’est bien plus simple. "