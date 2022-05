Solières B peut-il créer l’exploit?

Face au grand favori de ce tour final qu’est Couthuin, dauphin de Huy B, les Rouges devront jouer avec le même courage que lors de leur premier affrontement en octobre, une éternité déjà. À l’époque, les protégés de Carmelo Giunta avaient su mettre en échec Couthuin sur le score de 1-1. Pour Mavrick Micha, lui et son équipe devront s’inspirer de cette rencontre. " On avait même mené pratiquement toute la rencontre " souligne le défenseur. " On sait que leur défense est plutôt lente mais qu’ils ont une belle armada offensive. On va quand même vouloir garder notre philosophie de beau jeu et on verra bien. De toute manière, notre saison est déjà réussie. "

Du côté des locaux, on sent que cette partie est le match piège par excellence. Fini le championnat, où la place de second au championnat était acquise depuis un long moment déjà, on débarque sur quelque chose de bien plus indécis désormais. " À mes yeux, on peut même oublier les deux rencontres disputées contre Solières B en championnat.Les cartes sont complètement rebattues lors d’un tour final. On sait qu’ils ont le vent en poupe suite à leur dernière victoire contre Crisnée. "

Un statut difficile à assumer

Bien que favori de cette première partie du tour final, le T1 de Couthuin préfère botter en touche. Il sait, par plusieurs exemples concrets, que ce rôle a déjà posé des problèmes à d’autres clubs par le passé. " Une querelle d’équipes ont montré qu’assumer ce rôle est tout sauf évident. Je pense notamment à Huccorgne qui n’a jamais réussi à monter par le tour final et qui a profité de la saison Covid pour enfin réussir à monter en deuxième provinciale ."

Face à leur destin, Couthinois et Soliérois n’auront que nonante minutes ou une séance éventuelle de tirs au but pour se départager. Et quand on connaît les différentes situations des deux équipes, une opposition de style est attendue.

Arbitre : Éric Chouffart.

COUTHUIN : Stéphane De Munck ne fera sa sélection que ce samedi matin.

SOLIERES B : Gillard, Deprez, Duchesne, Salée, Micha, Masuy, Ndoye, Bolly, Trillet, Bourdouxhe, Gonzalez Valdes, Ngombo, Van Huffel, Franco, Amoabeng, Fetahi.