Mais depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous le pont et Crisnée a eu l’occasion de se venger en plantant un score de tennis aux Orétois. Julian Salami, capitaine des Sucriers et bien présent pour la rencontre malgré des douleurs au talon sait ce qu’est un tour final à Crisnée puisque son dernier barrage en P3 date de 2014-2015. À l’époque, il jouait pour Flémalle et la rencontre s’était soldée sur une défaite 2-1 en faveur… de Crisnée. " Maintenant ça date cette rencontre. On veut surtout se venger de la gifle reçue là-bas il y a quelques semaines.On veut à tout prix éviter de reproduire les mêmes erreurs. "

Même son de cloche du côté de Sébastien Lapierre. L’adjoint de Jérôme Dirick est motivé comme tout son groupe. " Tout le monde est là et chaud. On veut aller le plus loin possible. Jouer un match à enjeu nous fait un bien fou, ça commençait à vraiment nous manquer. "

En face, Crisnée est la toute bonne surprise de cette saison. Troisième à l’issue du championnat, le club entraîné par Damien Kremer rêve tout doucement de l’accession en deuxième provinciale. L’objectif déjà atteint, les Mauves vont désormais s’atteler sereinement à avancer match après match. " La saison est déjà réussie de notre côté.On est un peu au-dessus des attentes mises par le club.On vient de vivre une bonne semaine de préparation. "

Le T1 crisnéen se souvient très bien de l’impressionnante victoire acquise par les siens contre leur adversaire du dimanche.Hors de question cependant pour lui de partir favori de cette rencontre. " Il faut rester humble. Le 6-0 ne reflète pas le niveau d’Oreye.Il faudra de toute manière bien gérer nos émotions. "

Sous un beau soleil, on attend énormément de monde pour ce derby qui sent bon l’indécision.

Arbitre : Daniel Audoor.

CRISNEE : Hormis Annoe, en vacances, Damien Kremer dispose d’un noyau au complet.

OREYE : Jérôme Dirick dispose d’un noyau complet même si Salami et Rossion sont très légèrement incertains.