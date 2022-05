Les Hutois(es) au sommet de leur art

Et pour la dernière édition de cette compétition si particulière en deux jours, chacun étant réservé à un sexe, les Hutoises ont tenu à marquer l’histoire de leur club avec cette cinquième place décrochée, du jamais vu depuis 2004! " En forme ou pas, tout le monde a fait ce qu’il a pu. On a fait le plein sur les épreuves techniques, et notamment sur les lancers, détaille un Vincent Delcros aux anges. Estelle Thomas était de retour à la hauteur; Maud Clamar bat son record personnel au javelot alors que Laura Baggio avait un peu délaissé le basket pour venir nous aider. Bref, on a vu de bien belles choses. "

Comme ce fut également le cas pour les hommes, même s’il existait une petite pointe de déception dans le clan hutois. " On y allait pour la victoire, clairement , avoue le coach des Mosans. Même avec l’absence de Maric Lechantre, qui aurait ramené de gros points sur le sprint, je pensais que ça allait suffire. Mais le RCB a été très costaud, il n’y a pas eu photo. Rien que nos performances sur le 110 mètres haies, une épreuve souvent compliquée pour pas mal de clubs, prouvent que nous valons plus que la D2. On commence à avoir des spécialistes un peu partout, cela se voit. "

Et pourtant, c’est certainement en Division 2 francophone que les Hutois devraient évoluer la saison prochaine. " Il y aura une Superleague avec huit clubs, deux quatre francophones, puis une première ligue, avec un club du sud du pays, puis la D1 francophone, la D2, la D3 et la D4. En évoluant normalement en D2, on met pas mal de gros clubs derrière nous, je suis assez content. Nous devrions même être à la bagarre pour monter à l’échelon supérieur ", insiste Vincent Delcros.

Il est vrai que les Hutois commencent à performer sur tous les tableaux avec, des jeunes, qui font une entrée fracassante dans le monde des adultes. " Et pour les accompagnateurs, l’instauration de la mixité, cela simplifie les choses. Il y aura une belle ambiance, en un jour, c’est mieux ", rigole Vincent Delcros, au four au et moulin pour son club.