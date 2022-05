Les Hutois dominent Waremme

RBC Haneffe D 71-BC Soumagne 74

Contre un adversaire ayant encore un rôle à jouer en cette fin de saison puisqu’il peut encore briguer le tour final des deuxièmes, les jeunes de Haneffe ont confirmé leur forme du moment. Plus libérés offensivement et accrocheurs défensivement, les protégés de Louis Stouvenakers ont fait suer des visiteurs profitant de leur expérience pour l’emporter dans la dernière ligne droite. Mais on attend de revoir ces joueurs l’an prochain pour profiter de tout leur travail de cette saison.

RBC Aubel 65-ABC Waremme 63

Les Wawasont livré une prestation courageuse et déterminées contre les leaders de la série. Dans une grosse ambiance, le groupe de Michaël Proesmans a failli déjouer les pronostics en tenant la dragée haute à des locaux ne pouvant relâcher leur concentration en fin de match. Avec un N Brauns impérial et l’aide de Vrijens offensivement, Waremme a surtout tenu le choc derrière. Mais il a manqué quelques stops défensifs en première période ou un shoot de plus dans le money-time pour faire tourner ce match au sommet.

QT : 20-15, 13-13 (33-28), 19-18 (52-46), 13-17.

WAREMME : Duperroy 2, Brauns N 24, Petry 8, Boger 5, Brauns R 4, Thirion 4, Vrijens 16.

Giants Braives 53-BC Ninane D 81

La différence était claire, ce week-end, entre des visiteurs espérant encore aller chercher le titre et des Giants au milieu de classement. Une motivation de différence et un marquoir sans équivoque. Ninane vise la montée, les Braivois ont réussi leur saison en conservant leur ambiance et en décrochant 10 victoires.

Série B

La Villersoise D 76-Outremeuse 83

Malgré un match courageux, les locaux n’ont pas été en mesure de décrocher une 2evictoire cette saison. Arrivant exceptionnellement à alimenter régulièrement le marquoir, les Villersois ont encore pu constater que leur statut de plus mauvaise défense de la saison n’était pas usurpé.

Alliance Flémalle B 90-Espoir Hamoir 54

Le titre n’étant plus possible, et avec un groupe diminué, on a clairement vu les Rats moins concentrés et performants dans une salle où ils n’ont finalement jamais eu droit de citer sans la moindre réussite. Il faudra récupérer des joueurs, de la précision et de la motivation pour le tour final si le groupe veut encore tenter d’aller voir la P3.

Série D

Union Huy C 55-ABC Waremme D 48

Grosse surprise en bord de Meuse avec des Hutois faisant mentir le classement pour arracher une 5evictoire dans le derby contre Waremme. Il faut dire que les locaux ont proposé une grosse solidarité alors que les Wawas n’ont jamais réussi à trouver des espaces pour alimenter le marquoir. Et la fin de match n’allait pas changer ce dynamisme avec des Mosans réussissant les actions décisives pour aller chercher cette belle victoire.

Série F

BC Hannut C 20-RBC Haneffe C 0

Scénario surréaliste dans cette série puisqu’aucune rencontre ne s’est déroulée. Les quatre duels au programme se sont effectivement soldés par quatre forfaits, ici les Templiers n’ayant pas assez de joueurs pour faire le déplacement.