La paire Laenen-Goset a pris du galon

Un peu à l’image du circuit ATP en tennis, ce dernier est composé de plusieurs catégories: Elite 16, réservée aux meilleures paires mondiales, Challenge, un cran en dessous, et Future, qui permet à des doublettes dites plus faibles de tenter leur chance.

C’est d’ailleurs ce qu’ont fait le Waremmien et le Hervien ce jeudi à Madrid pour une manche "Future". Opposés en qualification aux Polonais Miszczuk et Kruk, ils ont fait plus que résister en s’inclinant finalement 21-19, 21-14. " C’est une formation que nous avions rencontrée lors de l’Euro à Baden et nous avions perdu 21-13, 21-14 , se rappelle Louis Laenen. Ici, nous avons élevé notre niveau de jeu, on a joué proprement. Il n’y a pas de regrets à avoir, on a vu qu’ils étaient plus forts que nous dans le second set. Mais on peut être heureux de ce qu’on a fait, nous avons livré une belle prestation."

Arrivés mercredi en Espagne, les deux Liégeois seront déjà de retour en Belgique ce vendredi… pour prendre part à la manche du championnat de Belgique à Hechtel. Une compétition pour laquelle ils seront ambitieux après avoir résisté aux deux équipes finalistes la semaine dernière. " Participer à ce genre de tournois, cela fait partie de notre évolution , pointe Louis Laenen. Nous sommes en constante évolution et on le montre depuis plusieurs semaines. Nous pouvons rivaliser avec pas mal d’équipes. Nous avons des tournois chaque semaine et on progresse vraiment. Tactiquement, nous sommes encore mieux qu’avant. C’est obligé car nous devons jouer avec notre manque de taille et de puissance. Physiquement, on est en forme aussi. Nous jouons de manière relâchée et c’est ce qui nous permet de faire de bons résultats. "

Ainsi, dans le ranking belge, Louis Laenen et Thibault Goset occupent la 14eplace, ce qui les rapproche d’une future qualification directe pour le tableau final. Au niveau mondial, qui ne prend en compte que les compétitions internationales, ils sont actuellement 180eet devraient encore grimper dans la hiérarchie s’ils parviennent à réaliser de bons résultats à Rhodes la semaine prochaine et à Cervia un peu plus tard. " Forcément, on doit un peu rater l’école, mais c’est comme ça. Il faut réagir à bien s’organiser pour agencer les deux , reconnaît le plus jeune de la paire. Mais oui, c’est ce bon augure pour l’Euro U22 (NDLR: qui aura lieu au début du mois de Juin aux Pays-Bas). On a encore quelques tournois d’ici là et on a encore un peu de temps pour augmenter notre niveau de jeu. S’il y a une possibilité de passer professionnel un jour? Oui, la chance existe, même si elle est mince. Les équipes dans le Top 30 mondiales savent en vivre. Mais elles sont principalement composées de joueurs qui ont aux alentours de la trentaine. On est encore jeune, on a donc encore le temps. " Et vu la vitesse à laquelle les deux comparses gravissent les échelons, on devrait bientôt les retrouver bien plus haut dans la hiérarchie!