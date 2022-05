Et en voyant les visiteurs débarquer à 5 joueurs seulement, on se doutait que la rencontre serait vite expédiée. D’ailleurs, il ne faudra qu’une heure et dix minutes pour arriver au terme de cette rencontre. Pourtant, pendant toute la première période, ce sont les Liégeois qui dictaient leur loi avec un 29-44 inattendu à la pause. Heureusement, en sortant des vestiaires, les locaux allaient passer la vitesse supérieure avec une attaque devenant inarrêtable 29 points dans le 3e quart puis 33 dans le dernier, les Hesbignons renversaient complètement la situation. Avec 11 paniers à trois points en seconde période et un Materne finissant le travail sur une ultime bombe pour fixer les chiffres afin de partir complètement en vacances.

QT : 18-24, 11-20 (29-44), 29-18 (58-62), 33-11.

HANNUT : Godefroid 3, de Liamchine 2, Bielen 10, Materne 24, Bisschop 6, Lambert 5, Declercq 6, Goffin 15, Dibenedetto 19.