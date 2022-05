Faimes a tenu ce qu’il a pu

Les visités qui s’offrent encore deux possibilités avant la pause, mais ni Crosset ni Deville n’arrivent à doubler la mise.

La seconde période commence avec une pression elsautoise qui se traduit par un nouveau but inscrit par Gary Deville qui a bien suivi une frappe de… Hugo Lefort (une nouvelle fois!) repoussée par Houart (2-0, 55e).

Les Faimois accusent le coup et l’Étoile Elsautoise s’offre trois grosses occasions par Lefort (à deux reprises) et Deville, mais ceux-ci n’arrivent pas à trouver la faille. Les visiteurs (que l’on pensait épuisés suite à leurs débauches d’efforts physiques de leur match de mardi contre Fize) se rebiffent et se créent même plusieurs possibilités via Bauduin, Hauteclair et Eeke se heurtent à Maxime François. Le score n’évoluera pas et les Elsautois se qualifient sans sourciller. "Nous avons été dans le dur pendant les vingt-cinq premières minutes et c’est normal. La majorité de mes gars n’ont jamais joué un tour final , analyse le coach elsautois Boris Dome. J’aurais voulu mener par plus d’un goal à la pause. Nous avons bien géré la seconde période. On aurait pu en mettre plusieurs après le 2-0. On se qualifie, c’est le principal ce soir. Ce sera tout autre chose dimanche."

Prochain match pour Elsaute: contre l’UCE Liège dimanche à 15h.

Arbitre: M. Picard.

Cartes jaunes: Crosset, Williot.

Buts: Crosset (1-0, 33e), Deville (2-0, 55e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Ameur, Piparo, Williot, Tossings (78e Dirix), Counet, Deville (90e Di Nicola), Lefort (84e Colson), Fassin (78e Tossings), Crosset (90e Dohogne).

FAIMES: L.Houart, Delbrassine, Pousset (90e Mailleux), Eeke (84e Leroy), Simon, Bonnechere, Mostade (84e Massart), Q. Houart, Jacques (63e Vanstechelman), Hauteclair, Bauduin.