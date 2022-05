Deux ans après, le Top 6 – Top 12 a fait son retour à Hamoir

Si les spectateurs ne se sont pas bousculés au portillon, les dizaines de pongistes présents ont régalé l’assemblée. " Le niveau de jeu est franchement pas mal ", souriait Martial Paulus, également président de Comblain au basket.

En P6, c’est le grand favori, Benjamin Dieu, qui s’est imposé à la belle face à la belle surprise Hugo Godefroid. Le jeune pongiste wanzois a d’ailleurs fait preuve de fair-play, alors qu’il avait une balle de match, en accordant un point litigieux à son adversaire. Un geste qui a été applaudi à l’unisson par les spectateurs. "Il n’y a que lui qui a vu que mon service avait touché le coin de la table, chapeau à Hugo pour sa sportivité" , soulignait après la rencontre le lauréat affilié à Jehay.

Une division au-dessus, c’est Jean-Marie Gheury qui a remporté le Top 12 de P5. Le joueur de Jehay, qui reprenait le tennis de table après de nombreuses saisons d’arrêt, a dû batailler ferme contre Éric Kerstenne.

En P4, le favori de la compétition, Sven Martin, n’a pas tremblé pour empocher son premier Top 12. "Je suis hyper heureux car cela vient récompenser ma belle saison" , disait-il après sa victoire finale contre Aurélien Roiseux.

En P3, alors qu’on attendait Grégory Weyn sur la première marche du podium, c’est finalement son coéquipier, Ludovic Pluymers, qui lui a grillé la politesse. "Le plus important est que le titre revienne au TT Cercle" , glissait le récent médaillé de bronze aux championnats de Belgique. À noter l’excellente prestation du Marchinois Adrien Clément, troisième.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est Giuliano Ricottone qui s’est montré le plus fort en P2. Le joueur de Patapongistes n’a pas concédé le moindre match et démontre, une fois de plus, qu’il est le plus fort de la division.

Même constat au sein de l’élite provinciale avec la victoire de Christophe Lurkin. Le Waremmien remporte un Top 6 très relevé. "C’est toujours spécial de se trouver entre copains.Il était impensable que je rate l’événement" , confiait le pongiste de Bettincourt.