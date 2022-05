Des résultats plutôt contrastés pour Hannut

Ce qui ne fut pas forcément le cas le lendemain pour les hommes, qui n’ont pu faire mieux qu’une sixième place. " Nous savions que nous avions une équipe déforcée, notamment au niveau des lancers et des haies , reconnaît celui qui a, cette fois, pris part à la compétition. On voulait tenter le coup de se maintenir en improvisant avec des jeunes qui n’avaient jamais fait de compétitions. "

Qu’importe au final puisqu’avec l’instauration des intercercles mixtes dès la saison prochaine, on devrait retrouver les Hannutois en Division 3 francophone selon les premiers calculs. " Pour moi, c’est plutôt bénéfique car cela va donner une vraie image du niveau du club , opine Gert Theunis. Chez nous, par exemple, les femmes sont, il faut le reconnaître, un peu plus fortes que les hommes. Et puis, cela va créer plus de liens au sein même des clubs. "

Ça promet une fameuse ambiance en 2023!