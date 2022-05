Bauduin: «Le CP a tué Faimes»

Et le petit ailier de tirer à boulets rouges sur le CP Liège." C’est inhumain de nous faire jouer 3 matchs pareils en 5 jours, dit-il. Franchement, même les professionnels n’ont pas ça. Même lors du Boxing Day en Angleterre, cela ne se passe pas ainsi. On est des amateurs, nous.On vit comme tels avec l’alimenation, l’hygiène de vie qui va avec. Dans notre noyau, ce vendredi matin, plusieurs gars ont failli prendre un certificat tellement ils étaient cuits.Puis, je regrette aussi ce manque de transparence concernant le règlement.On ne savait pas quels critères étaient les bons pour nous départager au final.Et si on avait été à stricte égalité avec Fize et l’UCE Liège en même temps?On aurait joué un mini-championnat à trois avant jeudi? Enfin, comment ça se fait qu’une fois, il y a des prolongations qui nous épuisent, puis après, non.Non, allez, ce n’est pas sérieux.Je ne veux pas critiquer pour critiquer mais juste dénoncer pour ne plus que ça arrive. Honnêtement, le CP a tué notre finale et même notre saison car on avait une vraie chance d’aller plus loin. "

Fin de saison donc précipitée pour les Faimois qui se sont quittés non sans émotion." En ce qui me concerne, je suis sûr que ce n’est qu’un au revoir, pas un adieu, assure Nicolas. Faimes sera toujours mon club et dans mon cœur.De toute façon, on m’a fait comprendre que la porte serait toujours ouverte.Là, je ne pouvais pas refuser la proposition de Verlaine.Mais l’émotion était palpable entre nous dans le vestiaire jeudi soir.On avait les larmes aux yeux.On a formé un vrai groupe au final alors qu’on a connu des soucis entre nous dès le début.Peu de groupes aurait fini aussi haut avec de telles personnalités.On l’a fait.Et, ça, personne ne nous l’enlèvera... "

Faimes quitte le tour final la tête haute et, sans doute, aussi, le cœur gros.