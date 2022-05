Julien Leclercq enfin professionnel: «Je suis aux anges»

Un cénacle fermé qu’il a mis du temps à intégrer mais dont il va enfin profiter." J’ai réalisé mon rêve , sourit le prodige de 19 ans. C’est sans doute le plus beau jour de ma vie.Cela a mis du temps, mais j’y suis et c’est le plus important.Je sentais que j’avais un bon niveau, le meilleur de ma vie, je pense. J’avais l’impression que j’étais comme à l’entraînement, sans aucune forme de pression.Ce qui est étonnant car c’est vrai que je voulais être professionnel.Même le directeur de l’académie qui était là et qui était un ancien professionnel a dit que j’étais le meilleur joueur du tournoi.Cela fait plaisir, inévitablement. "

Le voilà donc officiellement professionnel.Reste à présent à assurer et assumer la suite.Une suite, justement, qui va prendre les contours du monde entier avec un circuit qui va le conduire tantôt en Angleterre, le temple de la discipline, à Bangok, avec les championnats du monde, ou encore à Gibraltar." En tout, il y a 28 tournois dans le monde destinés aux professionnels , dit son papa Georges. Cela veut dire en clair que désormais, pour chaque victoire sur le circuit, ça lui rapportera de l’argent.Après, je ne sais pas si cela suffira en début.Donc, s’il y a des généreux donateurs qui veulent encourager des jeunes sportifs, ils restent évidemment les bienvenus (rires). Mais, une fois encore, sa maman et moi, on ne met aucune pression à Julien.Il donne tout ce qu’il peut et c’est le plus important... "

Un papa évidemment ému quand Julien a poussé la dernière bille dans le trou en finale." Oui, je suis un grand émotif et donc, j’ai versé une larme , avoue-t-il. Cela fait tellement plaisir de voir Julien récompensé pour tous ses efforts.Sa maman aussi est fière.Maintenant, le plus dur arrive car parvenir au sommet, c’est une chose.Y rester, autre chose... "

Début des hostilités pour Julien le 28 juin avec la Championship League en Angleterre.Et, c’est clair, un basculement dans le monde du professionnalisme.Que le meilleur commence…