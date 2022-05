Hannut fêtera son maintien sans pression face à Esneux.

Ayant réussi à relever la tête après un début de saison compliquée, ayant retrouvé de la cohésion avec l’arrivée de Michel Bisschop au coaching, les Hannutois ont mérité leur maintien en répondant présents dans les matchs décisifs du 2e tour afin de laisser deux équipes loin derrière au général, ce qui aurait suffi dans toutes les saisons classiques. Reste qu’avec les saisons de transition des clubs de Villers et Jupille en R2 aboutissant à la descente de ces deux formations, tout s’était compliqué avec cette 12e place potentiellement descendante jusqu’à mardi dernier.

Place donc au soulagement, à l’amusement pour cette ultime sortie et, surtout, au point pour la suite. Ainsi, pour l’année prochaine, il n’y aura finalement pas de mouvement. "Tout le monde reste et nous n’allons pas réaliser de transfert. Par contre, Mouillard et Humblet monteront de l’équipe B. Les deux ont des profils que nous n’avons pas et c’est tout aussi bien de travailler dans la continuité et en interne", explique un coach qui sera ensuite en pause. " La saison a été longue. Tout le monde veut passer à autre chose. La famille, les amis, le tennis. On arrête donc tout ce soir après une grande fête. "

Une fête qui, on l’espère, se fera après une ultime victoire lors de la venue d’une équipe d’Esneux B, condamnée elle, et dont on ne sait jamais précisément la composition. Un adversaire qui reste sur une magnifique victoire contre Bellaire lors d’un match exceptionnel disputé en 4 contre 4 pendant 30 minutes faute de combattant mais où les deux formations avaient passé la barre des 100 points! Cela risque donc d’être journée portes ouvertes encore ce soir pour profiter de la joie d’un match de fin de saison sans enjeu.