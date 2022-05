Couthuin B s’active: sept joueurs arrivent

Ces arrivées ne devraient pas être les dernières puisque "d’autres transferts pourraient être finalisés dans les prochaines semaines" , indique le coach de Couthuin B. Le noyau des Jaune et Noir est donc presque déjà complet et il sera, à coup sûr, beaucoup plus compétitif que cette saison. "Nous viserons, au moins, la colonne de gauche" , explique Geoffrey Verlaine.