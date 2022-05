Aie, Comblain ne montera pas cette année

La Provinciale 2 nous a proposé un joli derby entre des Verlainoises en forme et une équipe de Waremme B en difficulté ces derniers temps. Mais, comme à l’aller, ce sont les Wawas qui se sont imposées en dictant d’entrée leur loi: 10-22. Puis, les locales allaient revenir avant la pause via une défense de fer ne concédant que 2 points en 10 minutes pour proposer un réel duel engagé, ce sont les visiteuses qui reprenaient le contrôle dans un 2eacte maîtrisé. " On a dû trouver des solutions pour contrer leurs changements de défense. Ensuite, nous sommes restées concentrées en faisant tourner le banc en comptant sur les apports offensifs de François et Ory en dessous et surtout de Belli encore à distance ", résumait Florence François.