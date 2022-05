Villers a eu son duel fratricide

Complètement chamboulés à tous points de vue en cours de saison, les Villersois s’en sont sortis dans la douleur, mais avec une énorme fierté et un courage sans faille. Quand on voit encore les courses produites par Durwael et Barry vers la 95eminute de jeu, la marque Benoît Franck prend tout son sens: donner tout et ce, jusqu’au coup de sifflet final. Et même en grande difficulté, Villers peut compter sur un Kevin Willems trois carats ou à une défense miracle comme ce triple sauvetage à même la ligne de Delcommune.