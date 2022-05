Ludovic Smit: «Je nous donnais 0% de chance de nous sauver»

Pour l’attaquant, tout est une question de mentalité dans la réussite et cette fameuse victoire acquise contre Wanze/Bas-Oha B sur le plus petit écart possible. " Il a fallu qu’on nous mette la corde au cou. Hormis une latte, les Wanzois n’ont eu aucune possibilité. On a décidé de jouer avec un bloc médian très compact et ça a fonctionné. Les uns se battaient pour les autres. "

Désormais aux barrages, Patro Othée recevra Baelen, pensionnaire en P3C. Le frère de Cédric est plutôt confiant pour la suite et fin de saison. " On revient de tellement loin… On sait qu’on est capable de tout si on est concentré et qu’on forme un groupe."

En partance en fin de saison du côté d’Oreye, Ludovic Smit aura-t-il un œil attentif sur ce qu’il se passera du côté de Crisnée, en plus de son match? " Bien évidemment hein! C’est obligé (rires)."

L’ambiance est désormais au beau fixe comme on peut le voir.