Les Hannutois(e)s sauvé(e)s?

En cascade, cela signifie qu’il ne faut plus faire descendre trois équipes vers la P2 mais uniquement deux. Ainsi, Esneux et Haut-Pré étant déjà assurés de finir à ses places, le BC Hannut est assuré de prolonger l’aventure, lui qui aurait dû jouer sa survie contre Welkenraedt. Une excellente nouvelle pour des Hesbignons ayant mérité ce maintien au regard de la reconstruction opérée par Michel Biscchop.

Et cette excellente nouvelle pourrait aussi être double. En effet, les dames de R2 ont aussi appris que leurs chances de maintien étaient de plus en plus marquées. D’abord parce que l’équipe classée à la même place qu’elles dans l’autre série ne veut plus jouer en régionale. Cela signifie donc que les troupes de Jacques Stas sont les premières "repêchées" si le nombre de descendantes de R2 vers la P1 diminue. Ce qui pourrait se faire puisque deux clubs de R1 ont demandé à accéder à la D1: Fleurus et Brunehaut. On attend encore la confirmation de ces deux montées plus de certains arrêts pour officialiser la nouvelle auprès d’un groupe Hannutois qui désire continuer à cet échelon. D’ailleurs, un appel est lancé pour rejoindre la future équipe qui reviendra complètement à Hannut, à raison d’un entraînement par semaine, toujours sous la houlette de Jacques Stas. Si ce projet vous intéresse ou pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 0495/79.28.59.