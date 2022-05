Fize B, chronique d’un raté annoncé

Pourquoi cet échec?

Déjà fin août, on sentait que quelque chose clochait du côté de la seconde équipe des Sang et Marine. Lors de la présentation de l’équipe, seuls huit téméraires, dont un Greg Vandormael désabusé, étaient présents pour la traditionnelle photo d’équipe. Et malgré un début de saison convaincant, la crainte de se faire surprendre au bout du compte se manifestait déjà. Et au fur et à mesure que le championnat avançait, la crise s’amplifiait, sans pour autant qu’une réaction existe. D’ailleurs, dès janvier, le coach fizois avait, comme Michel Berger avant lui, crié un SOS d’un Fizois en détresse. " Sans possibilité de nous entraîner, ça ne pourra pas aller. Nous n’avons plus aucune possibilité de taper la balle durant la semaine et hormis courir, on ne fait plus rien " soupirait à l’époque le T1.

Un manque de soutien

Mais alors, qui sont les fautifs? Les joueurs en premier lieu, évidemment. Le groupe, bien que généreux dans l’effort, manquait cruellement de qualité technique. Sans vrai attaquant durant la totalité de la saison, Fize B manquait un peu de tout pour réussir à déstabiliser une équipe du Top 8. Sauf que contrairement à Wanze/Bas-Oha ou encore Warnant, qui n’ont pas hésité, à juste titre, à aider leur équipe grâce à l’apport de certains éléments venant du groupe d’en haut, Fize a laissé son deuxième groupe se débrouiller comme des grands, privilégiant grandement l’éventualité du tour final pour la dernière saison de Thierry Deprez. Et quand on voit la prestation des deux joueurs prêtés par la première ce dimanche, à savoir Rigo et Nguiamba, on se dit que le comité du club doit s’arracher les cheveux. Car oui, il y avait de la place pour battre Villers.

Mais à force de prendre des risques à ne pas assurer le maintien à l’aide d’un Licour ou d’un Gallina par exemple, l’élastique a lâché et voilà Fize avec une quatrième provinciale. Un fameux bond en arrière.