Eyckmans: «Une saison grise»

Jean-Guy Eyckmans, la nuit n’a pas été trop dure pour Fize et vous en particulier?

La nuit s’est bien passée, merci.J’ai beaucoup relativisé. Le foot reste le foot.J’ai vu un bon Fize en plus mardi.Finalement, avec ce match, c’est un peu comme si on avait eu notre tour final.On a fait une grosse recette et, franchement, au vu des blessés, on ne pouvait pas espérer aller plus loin, je crois. Ce qui fait mal, c’est qu’on ne mérite pas d’être battu.Mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes.

Fize était clairement supérieur dans cette rencontre.Pourquoi ça n’a pas marché?

On a manqué de réalisme offensif et d’un peu de réussite.Renson frappe le poteau et d’autres .Ils ont aussi eu un gardien de fou. En foot, on l’oublie des fois, mais ça joue aussi...

On a rarement vu Fize jouer aussi bien cette saison.Les mauvaises langues diront que pour une fois, la surface de jeu le permettait...

Oh que oui! Nos matchs extérieurs ont toujours été de qualité cette saison.Mais la sécheresse et l’étroitesse de notre terrain nous empêchent d’avancer comme on le veut chez nous.Du coup, on a souvent des équipes qui viennent à 8 derrière.Que voulez-vous?On ne changera pas ça.On va le remettre en état pour la reprise, mais voilà quoi...

Honnêtement, vous voyez Faimes aller au bout de ce tour final?

Je ne pense pas car notre match va laisser beaucoup de traces.Puis, Elsaute, ce sont des gamins qui courent dans tous les sens.Je pense que Fize aurait été battu aussi…

Le CPLiège n’a-t-il pas tué les chances du candidat liégeois avec ce calendrier dément?

Je ne lui en veux pas.Il n’avait pas le choix. Mais, juste, pourquoi n’a-t-il pas pris en compte, comme on le fait partout dans le monde, les confrontations directes en championnat pour nous économiser un match?Cela aurait été plus simple.

C’est clairement une page qui se tourne avec le départ de Thierry Deprez et de quelques cadres.Cette génération-là était-elle trop juste pour la Nationale?

Si on avait dû monter, on aurait dû faire 4 ou 5 gars en plus.Mais, bon, le terrain n’aurait pas été conforme.On aurait eu une dérogation d’un an.Et puis quoi?Oui, c’est une fin de cycle avec un nouveau qui va bosser avec un noyau plus large.On va mettre en place un nouveau système avec des amicaux le mardi pour ceux qui ne jouent pas le dimanche, avec des gars de la P4.Le but est que tout le monde reste éveillé.

Le Fize 2022-2023 sera-t-il plus fort que celui de 2021-2022?En quoi?

Je pense que défensivement, on sera plus fort avec des gars encore jeunes mais expérimentés.Notre défense, avec un bon Babitz mardi, sera encore plus forte.L’entrejeu n’a pas changé.Et l’attaque, avec un Aksu dont on attend beaucoup, sera plus forte.

Qu’est-ce qu’il manque encore à Fize pour franchir ce palier sur lequel le club butte depuis quelques saisons déjà?

Un peu de régularité cette saison, comme contre Rechain.Les autres années, pas grand-chose, des détails.Mais ce n’est pas non plus un drame de rester en P1.Si on monte un jour, on assumera mais n’est-ce pas un bien pour un mal?La réflexion est délicate.

Quel message aimeriez-vous transmettre à Thierry Derprez à l’heure de ses adieux?

Il a fait son job même s’il avait les équipes pour.Puis, il doit relativiser: ce n’est pas un drame de ne pas avoir affronté Elsaute ce jeudi. Thierry restera bleu et rouge dans son cœur.Oui, il va rester au club mais pas dans un rôle sportif.Je ne voulais pas d’une belle-mère pour Olivier Parementier.

Il reste la Coupe de la province.Un vrai objectif ou une maigre consolation?

On va la jouer à fond.Fize ne l’a jamais gagnée.C’est un honneur rare dans une carrière.Et si on passe, il y a un beau pactole à aller chercher.Bref, oui, c’est un objectif.

La P3 qui descend, la P1 pas au tour final.Peut-on parler de saison noire à Fize?

Elle est grise, je vais dire.La descente de la P3 est une vraie catastrophe, bien plus que la non-participation de la P1 au tour final… Mais, voilà, c’est le foot aussi, ça.