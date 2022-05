Ernes: «Je rêve de finir à Faimes»

Qui sait ce qui l’attend. " Déjà, avec tout mon noyau, on avait souffert face à cette belle équipe faite de jeunes joueurs qui courent dans tous les sens , dit-il. Là, il ne me reste de moins en moins de joueurs.Et sincèrement, j’aurais aimé avoir un jour de récupération supplémentaire.Même chez les professionnels et en Premier League, cela ne se passe pas ainsi.Alors, imaginez un peu pour mes gars qui, toussent, bossent en plus pendant la journée.Mais, voilà, on fera avec tout ça... "

Quoi qu’il arrive, Luc Ernes pourra se targuer d’avoir été le premier de l’histoire à envoyer Faimes au tour final de P1." Après, on ne va pas aller à Elsaute en victime consentante, hein , insiste-t-il. Mes gars ont encore faim, mais vu les efforts physiques déjà consentis, auront-ils encore les batteries pour faire toutes les courses?J’ai des doutes.Elsaute va être frais, nous pas.Cela dit, on l’a encore vu mardi, tout est possible en football.Je nous donne ainsi 4 chances sur 10 de passer et d’accéder à la finale.Après, si les joueurs veulent me faire un beau cadeau d’adieu, ce serait superbe de finir par un match à Faimes avec 800 personnes, etc.Laissez-moi rêver.C’est ça aussi, le foot, non? "

De fait.Et qui sait si le rêve ne va pas se prolonger bien au-delà des espérances faimoises?Tous les espoirs sont permis...

Arbitre : n.c.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Fassin, Williot, Dohogne, Tossings, Colson, Dirix, Di Nicola, Piparo, Crosset. Deville, Bomboir, Ameur, Lefort, Counet.

FAIMES : L.Houart, Delbrassine, Mailleux (?), Pousset, Eeke, Simon, Bonnechere, Mostade, Hauteclair, Bauduin, Dengis, Jacques, Massart, Geradon, Q.Houart. Plus de peur que de mal finalement pour Zougar, victime d’une entorse à un genou.Mailleux (cheville) est plus douteux.