Anas Zougar ne souffre «que» d’une entorse.

Sorti très rapidement sur blessure ce mardi soir dans le choc entre Fize et Faimes, l’ailier Anas Zougar s’attendait au pire.Son genou avait tourné seul dans la pelouse et on a dû faire appel à une ambulance.On craignait carrément une rupture des ligaments croisés.Plus de peur que de mal cependant pour le Faimois qui ne souffre "que" d’une entorse du genou droit.Il sera absent quelques semaines et ratera la fin de saison de Faimes, mais n’est donc pas gravement touché.