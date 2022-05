Vyle-Tharoul cherche encore deux joueurs

Vyle-Tharoul a donc livré sa dernière rencontre en P2 non sans avoir une nouvelle fois démontré qu’il y avait sa place tant sa prestation fut consistante. Sans ce premier tiers de compétition calamiteux, les Vylois auraient pu aisément franchir la barre des vingt points et rivaliser jusqu’au bout avec les Clavier, Amay, Cointe et Templiers. Les regrets seront éternels et les Vylois devront rebondir en P3 qu’ils aborderont avec ambition. Pierre Genard annonçait récemment que son noyau fort de vingt-deux éléments était bouclé, mais Steven Frère (lire ci-contre) et Johnny Meyer, ami du portier, ne viendront finalement pas. « Je suis donc à la recherche de deux éléments pour les remplacer : un gardien expérimenté et un bon élément de P2. Les joueurs intéressés peuvent me contacter au 0472/58 19 91 », annonce le coach vylois. Avis aux amateurs. J-L.B.