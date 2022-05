Valentin Stiers évoluera à Couthuin l’an prochain

Et le voilà, le tout gros attaquant de Couthuin! Et il ne vient pas de très loin puisqu’il s’agit de Valentin Stiers, l’attaquant de Stockay B. Auteur de 17 buts cette saison, l’avant-centre a prouvé cette saison qu’il était une pointure de la série. Stephane De Munck, l’entraîneur des Jaune et Noir, se voit ravi de pareil renfort. " Le profil de Valentin est très intéressant par sa polyvalence offensive. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous l’avons transféré. "