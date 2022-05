En effet, il a également été contacté par son ami Pierre Crochet en vue de faire partie de la nouvelle équipe de P4 que le club stratois compte inscrire. " On se connaît bien, c’était mon témoin de mariage et il est le parrain d’un de mes enfants, confie l’attaquant. Il m’a contacté pour faire partie de cette équipe et cela me permet de limiter mes déplacements car je vais aller habiter à Ohey. Mais, pour cela, il faut qu’il y ait une équipe compétitive, avec une structure, ce qui n’est pas encore le cas. "

Et si la chose ne se concrétise pas, il restera à la disposition des Ouffetois. " Je ne sais m’entraîner qu’une fois par semaine et je n’ai pas envie de passer devant qui que ce soit , avoue Marc-Antoine Gielen. En P2, les exigences sont plus élevées et tout ça est bientôt derrière moi. L’âge avance (rires). Donc on verra bien ce qu’il se passe."

Alors, Strée B ou Ouffet-Warzée pour le rapide attaquant l’an prochain?