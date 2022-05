Les Haneffois sont champions

Sous les yeux de l’Échevine des Sports, Madame Caroline Vroninks, tout se passait bien avec des paniers locaux intérieurs à distance pour friser les 10 points d’avance. Mais cela n’allait pas être aussi simple car les visiteurs allaient répliquer, enchaîner des paniers intérieurs et même égaliser à 23-23 à la stupeur générale. Tendus (technique à Bernard), les locaux allaient aller chercher dans leur banc du sang neuf et la bonne carburation pour claquer un 10-0 important. Mais les visiteurs ne lâchaient rien et revenaient après chaque accélération de Maffeis et ses coéquipiers. De quoi se faire même très peur au moment où le marquoir passait à 51-49!

Il fallait alors tout l’appui du public et un 4-0 de Falzone pour relancer la machine avec G Watrin. Après 40 minutes de combat, Haneffe pouvait savourer la victoire et ce titre si important pour les joueurs, le staff et tous les bénévoles du club.

Une saison qui a frôlé la perfection avec juste une petite défaite contre Atlas, l’équipe qui pourrait finir la saison à égalité avec les Templiers mais que ces derniers dépassent, de toute manière. Maintenant, en montant d’un étage, beaucoup de question se posaient. "Notre priorité était de ne pas toucher au groupe car il mérite de rester ensemble" , notait la présidente Kabwe. "Mais certains joueurs arrêtent alors que Louis Stouvenakers passera de joueur à coach. On intégrera donc quelques jeunes à cette équipe, comme Denis, qui vient de La Villersoise et sera aussi dans le groupe R2."

Par contre, ce sera sans Georgery, le jeune qui a fait la saison avec la R2 Templière ayant décidé de rejoindre les voisins de Waremme.

QT: 24-23, 14-9 (38-32), 12-12 (50-44), 10-10.

HANEFFE: Stouvenakers 12, Maffeis 6, Peleeheid 5, Pierre 0, Bernard 7, Roberty 2, Robaye 4, Falzone 4, Colon 8, Watrin T 0, Watrin G 11.