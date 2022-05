DIRECT | Le test-match entre Faimes et Fize en direct la page Facebook de l’Avenir Huy-Waremme

On remet le couvert, après l’énorme succès de ce dimanche, une fois encore ce mardi dès 19h45 avec un match que toute la province attend: le fameux test-match entre le Faimes et Fize afin de distribuer le dernier ticket pour le tour final. En clair, le vainqueur se déplacera à Elsaute jeudi soir, le perdant verra sa saison se terminer. Un dénouement d’autant plus symbolique que les deux entraîneurs, Luc Ernes et Thierry Deprez, rendront leur tablier à l’issue de cette saison. L’un des deux dirige ainsi le dernier match de sa carrière ce mardi soir.

Et une fois encore, on va mettre les petits plats dans les grands avec la collaboration de Wallsport qui bosse avec Stream IT. Stream IT, souvenez-vous, c’est cette société pilotée par Olivier Javaux qui est spécialisée dans la captation, la réalisation et la diffusion d’événements en direct. C’est notamment Stream IT qui assure la diffusion des rencontres de Waremme Volley en Ligue A. Florian Caspers et Anthony Rizzi seront donc en direct avec des gros moyens sur la page Facebook de l’Avenir Huy-Waremme pour un choc qui promet. Bon, ben, on compte sur vous!