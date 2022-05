«Clavier s’est sauvé en groupe»

Un groupe qui s’est quelque peu lézardé ces derniers temps, notamment dans le noyau de joueurs en partance pour Vyle-Tharoul. Ceci explique pourquoi Steven Frère, finalement, ne rejoindra pas le cercle marchinois. "Moi je retiens que j’ai côtoyé de belles personnes et cela me fait un pincement au cœur d’en voir voguer vers d’autres contrées. Quant à mon avenir, oui, je reste à la disposition du club car j’adhère pleinement à son projet de redevenir un vrai cercle de village à la mentalité condrusienne" , ponctuait le valeureux capitaine. Thomas Jadin (21 ans) et Ben Cheniaux (18 ans), illustrations de la prometteuse génération du club, appuyaient. "Un beau projet se dessine et j’ai décidé d’accorder ma confiance aux dirigeants en prolongeant mon expérience à Clavier" , déclarait le premier. " Bien sûr que nous croyons au projet de la Clavinoise, c’est pour cela qu’il était important que nous restions en P2" , complétait le second. Voilà déjà trois joueurs qui feront partie du futur noyau que dirigera Patrick Rosimont. " L’équipe avait le potentiel pour se mettre à l’abri plus tôt. Quand je l’ai reprise, après onze journées, elle comptabilisait 4 unités et nous en avons pris 21 par la suite", analysait le coach. Nous n’avons pas encore fait de bruit autour du futur noyau mais nous avons déjà bien travaillé à sa confection. Cette semaine des annonces devraient être faites."