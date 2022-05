Le premier quart d’heure est largement du côté fizois. On joue après seulement cinq minutes que Denruyter se retrouve en face-à-face avec Loic Houart, mais ce dernier s’interpose grâce à une sortie dans les pieds supersoniques. Bis repetita une minute plus tard pour Houart, décisif en début de rencontre qui s’interpose à nouveau face à un autre élément offensif fizois, à savoir Denruyter. Il n’y en a que pour les Sang et Bleu, bien mieux rentrés dans la rencontre mais qui pêchent à la finition. Et quand ce n’est pas le portier étoilé qui fait des merveilles, c’est son cadre qui le sauve: Benjamin Renson, trouvé à l’entrée du rectangle des Vert et Blanc, enroule sa frappe. Son tir, hors de portée pour Houart est cependant dévié par le poteau de ce dernier. On se dit alors que Fize a alors peut-être loupé sa chance.

La seconde période est aux mêmes couleurs que la première, bien qu’un peu plus décousue. Loic Houart est certainement l’homme le plus en verve du côté des protégés de Luc Ernes, sa vivacité à se coucher au sol sur une nouvelle frappe de Denruyter peu après la reprise fait à nouveau merveille.

Faimes dominé, mais Faimes se rebiffe à un quart d’heure du terme. Eeke s’amuse sur son flanc gauche, rentre dans le jeu et envoie un missile qui passe juste à côté des cages défendues par Firquet.

Malgré une outrageuse domination fizoise, aucune équipe n’a su se départager à l’issue des nonante minutes accordées.

Et enfin (peut-on dire tant Fize semblait meilleur que son adversaire du jour), le verrou saute pour les hommes de Thierry Deprez. Sur un coup franc botté par Benjamin Renson, Johann Licour est trouvé en seconde zone. L’homme en forme de ces dernières ne se fait pas prier et libère les siens peu avant la fin de la première prolongation. On pense alors le match terminé mais abandonner n’est pas dans le vocabulaire prônée par Luc Ernes. Comme tout un symbole, Quentin Houart, qui a remplacé en début de match Zougar, est à la réception d’un coup franc faimois pour pousser le ballon au fond d’une tête rageuse.

Il était écrit que Fize ne gagnerait pas cette rencontre. La séance des tirs aux buts est insoutenable mais le loupé de Ledure condamne les siens. Faimes se qualifie au courage et rencontrera Elsaute dès ce jeudi.

Arbitres : Hicham Dridelli.

Cartes jaunes : Houart, Licour, Denruyter, Bonnechere.

But : Licour (0-1, 102e), Q.Houart (1-1, 107e)

FAIMES : L.Houart, Delbrassine, Mailleux (105eJacques), Pousset, Eeke, Simon, Bonnechere, Mostade, Hauteclair (77eVanstechelman), Bauduin, Zougar (7e Q.Houart).

FIZE : Firquet, Renson (114eGrommen), Ledure, Babitz (70eWagemans), Eyckmans, Reuter (82eMignon), Damsin, Licour, Gallina, Denruyter.