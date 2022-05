Waremme B s’offre le succès

La mayonnaise waremienne a mis du temps à prendre, mais le chef cuisinier Paquet semble parvenir à ses fins." Malgré plusieurs temps forts adverses, le succès est logique. C’est surtout de bon augure pour la suite " lançait, non sans ambition, le coach local. Jean-Christophe Piccart regrettait le penalty raté par les siens. " On avait l’occasion de revenir à 2-2 et on a tiré sur le poteau. Mais je suis content que cette saison touche à sa fin " soufflait le coach de Burdinnois pas épargnés par la guigne. .