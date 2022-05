«Une grosse remise en question pour enfin se retrouver»

Appelé en remplacement de Didier Jamotte, Bastien Pierre a atteint l’objectif demandé : le maintien. Mais à quel prix ? « De fait, on m’a demandé de venir pour que l’équipe se maintienne. L’objectif est atteint, mais ce ne fut pas évident. Encore ici, on est mené de sept buts à la pause. Il a fallu une grosse remise en question au vestiaire pour enfin se retrouver. Ce fut une reprise de l’équipe compliquée : que des blessés avec une réelle difficulté de donner des entraînements corrects. Un stress pour moi vu que c’est ma première expérience comme coach, et en plus en division deux d’entrée. Maintenant, il faudra voir pour le futur avec la direction. On va en discuter dès cette semaine. »