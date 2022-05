Stéphane Jaspart: «Une rencontre sérieuse»

Quelle saison pour Stéphane Jaspart qui a su amener ses ouailles à communier ensemble ! « Nous avons livré une rencontre super sérieuse, analysait-il. J’avais peur que ce match, qui ne servait à rien, soit de trop. Puisque, sans la licence, nous savions que notre parcours s’arrêterait d’office après la finale du tour final des clubs francophones. Cependant, j’ai eu une fois de plus la confirmation que nous formions un groupe de garçons compétiteurs à souhait qui ne lâche rien et qui avait envie d’encore se retrouver une semaine supplémentaire pour faire la fête. J’ai bien apprécié le calme dans l’équipe après être mené au score. La gestion de match fut très intéressante. À l’image de la saison, je pense. C’est un point positif qui devrait nous servir pour le championnat prochain. Ce dimanche, les gars n’obtenaient pas de défraiements. Ils ont évolué pour remercier le club et pour la beauté du sport. C’est aussi un geste d’unité qui grandit une équipe. » A.G.