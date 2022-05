Rorive: «Huy ne mourra jamais»

L’heure est du coup au bilan pour le RFCHuy.Entre des débuts angoissants et une fin heureuse, tout ne fut pas rose.Que retenir de cette saison?Quid de la saison prochaine?File-t-on inexorablement vers une fusion avec le voisin soliérois?Alain Rorive, officiellement administrateur en charge de la gestion sportive et futur D.T. du club, n’élude aucune question. Avec, forcément, une petite voix, lendemain de veille oblige.

AlainRorive, avez-vous dormi beaucoup dans la nuit de dimanche à lundi?

En fait, oui, assez.J’ai fait la fête, mais pas pendant le match car j’avais envie de rester conscient.Il faut dire que le futur du club était en jeu. Après,on a fait la fête, jusqu’à 21h30 pour moi.Hé, on ne rajeunit pas hein.

La saison a été particulièrement éprouvante.Qu’est-ce qu’il a manqué pour éviter une telle issue, finalement favorable?

J’ai suivi tout le 2e tour et je pense qu’on aurait dû être sauvé plus tôt.On a manqué de beaucoup de discipline en prenant beaucoup de jaunes et de rouges.Le banc n’était pas assez conséquent non plus.Un attaquant capable de planter 10-15 buts aurait fait du bien.

Le maintien de l’équipe A, le titre de l’équipe B en P3: vous êtes un «directeur sportif» heureux en cette fin de saison?

Oui, comment ne pas l’être? Mais que ce fut stressant.La P3 a joué avec nos nerfs à Racour mais tout s’est bien fini.La D3 a conclu un dur labeur avec des victoires folles à Rochefort et Sprimont. Quel suspense! On nous condamnait à la descente mais cette défaite à Jodoigne a été le déclic pour les 4 derniers matchs.

Comment expliquer une telle réussite à tous les étagesalors qu’il y a deux ans, lors du passage de José Lardot à Solières, on pensait les jours du RFC Huy comptés?

J’ai cru moi aussi que Huy allait mourir quand mon fils Florian s’est retrouvé seul.José était parti, les finances étaient mal, l’école des jeunes dans le dur...Mais on a abattu un travail fou en deux ans. Florian et ChristopheCoulée sont les sauveurs du club avec ce label 3 obtenu à 93,2% Je vous le garantis: le RFC Huy ne mourra jamais.On est reparti.Le seul point négatif, ce sont les installations.

Justement, qu’est-ce qui est prévu à ce sujet?

Un projet est en cours avec Infrasport.Mais on n’est qu’au début.L’objectif est de retourner sur l’herbe sur un terrain à côté du synthétique actuel au Legrand. Mais on met ça en place tranquillement.

Manu Papalino vous a surpris dans sa gestion des événements?

Oui, quand même et en bien.Je le côtoie depuis plusieurs mois et il a bien progressé.C’est un passionné capable d’avoir 19 de tension pour le foot.Cette victoire n’est pas seulement celle de Manu mais de tout un club.Beaucoup de gens ont bossé pour ça.Chapeau bas! Et que dire des joueurs!

L’un d’eux vous a plus épaté que les autres encore?

J’ai une pensée pour Mathieu Delbouille.Il a été dingue ces derniers matchs.J’étais fâché après Aywaille, mais le gars, qui a les qualités de la N1, a bossé.Il a rendu le miracle possible.Un miracle qu’on mérite dix fois, cela dit.

Que faut-il attendre du RFCHuy la saison prochaine?Aura-t-il plus de moyens?

Il va être augmenté mais juste un peu.Je ne suis pas inquiet car Manu a fait une campagne de transferts intéressante avec des gars aguerris comme Marly, Pire.Pollina, les Loyaerts, Florian David, etc.L’équipe va être différente et, cette fois, on a pu choisir la mentalité qu’on voulait vraiment.On va avoir une équipe plus compétitive, je pense.On veut retrouver l’âme de jadis avec Alain Dheur.

Sera-ce la dernière saison du club en nationale avant une fusion avec Solières qui semble inévitable?

J’espère que non, mais il ne faut pas se mentir.Les réunions vont effectivement dans ce sens.Dans un avenir proche, je ne pense pas.Mais dans les 2 ou 3 ans, peut-être que oui. Avec genre une équipe phare en D2 ACFF et une P1.