Réduit à neuf, Haneffe s’incline dans le derby contre Limont: «On a été volé»

Dans le camp d’en face, Alain Jeanfils était quelque peu remonté sur l’arbitrage. "On a tout simplement été volé , dit-il. L’arbitre a notamment exagéré en distribuant de nombreux cartons. De notre côté, on va préparer le tour final cette semaine à l’entraînement. On aura la chance de recevoir Engis sur notre terrain."

Buts: P. Bernard (1-0, 10eet 2-0, 28e), N. Radic (2-1, 44e), Dengis (3-1, 55e), Mombaerts (3-2, 59e), Solinas (4-2, 87e).

Momalle B 0 – Engis 0

Pas de but entre Momalle B et Engis dans une rencontre fermée." Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas , explique Fabian Van Baelen l’entraîneur engissois. On a joué 85 minutes dans le camp de Momalle B mais on a raté beaucoup trop d’occasions.C’est dommage mais c’est malheureusement le football. L’objectif du début de saison est, de toute façon, atteint avec notre qualification pour le tour final."