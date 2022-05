Plus de 60 ans après sa création, Fumal a disputé son dernier match : « C’est triste et écœurant » (vidéo)

Côté match, il n’y a pas eu photo. Sans surprise, les Thisnois n’ont laissé aucune chance à des Fumalois décimés par les absences. Même Claude Bolly, l’entraîneur local, a dû jouer la première mi-temps. " On s’attendait à souffrir et on n’a pas été déçu" , sourit-il.

Dès le début, les hommes de Pierre Longueville ont maîtrisé les débats. Valentin Petit, meilleur buteur de la série, a d’ailleurs réalisé une solide prestation avec huit buts à la clé. Les locaux n’ont jamais voulu abdiquer. Et, pour la quatrième fois de la saison, les champions en titre ont encaissé deux buts. "On va retenir ça" , pointait Claude Bolly après le match.

Thisnes termine donc sa saison avec un impressionnant bilan de 26 victoires en autant de rencontres. Des statistiques affolantes qui démontrent, si cela en valait encore la peine, que les Thisnois sont l’une des meilleures équipes du Royaume.

Pour Fumal, par contre, c’est la fin d’un long chapitre de plusieurs décennies qui se ferme.Non sans émotion.

Arbitre: Serge Delube.

Buts: V. Petit (0-1, 4eet 0-2, 6e), Belme (0-3, 21e), Klée (1-3, 32e), Mbarga (1-4, 35e), V. Petit (1-5, 47e, 1-6, 53e, 1-7, 62eet 1-8, 70e), Landrain (1-9, 76e), Duprez (2-9, 79e), V. Petit (2-10, 82eet 2-11, 85e), Mbarga (2-12, 89e).

FUMAL: Morsa, Belotte, Legros, Duprez, Delforge, L. Viatour (63eSmet), P. Viatour, Bernard, Klée, Magosse, Bolly (46eSmet).

THISNES: Daniel, Belme, Nando, V. Petit, Parthoens, Vanderveck (46eVanderveck), Verlaine (46eH’Mamou), Heptia (46eMbarga), Pier (46eLandrain), De Nuccio, B. Petit.