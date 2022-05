Manu Papalino: «Je t’aime président»

Gros soulagement aussi pour Florian Rorive, le vice-président." Cette saison a été épuisante, mais tous les objectifs ont été atteints , assure-t-il. Notre école des jeunes ne cesse de grandir et a le label 3.Notre P3 a été championne et notre D3 s’est maintenue.Que demander de plus?C’est fou.Qui aurait pu dire ça?Personne.Même moi, je l’avoue, j’ai eu des doutes.Mais, là, on y est.Il y a eu telle énergie dans cette équipe autour de ManuPapalino.On a senti qu’ils allaient le faire et ils l’ont fait.C’est chouette parce que cela donne du crédit à tout le projet.Le RFC Huy n’est pas mort, qu’on se le dise.On se pensait mort il y a deux ans.Mais là, on est reparti.Cela fait un bien fou… "